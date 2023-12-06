Баку и Анкара обсудили повышение интенсивности совместных военных учений

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел встречу со вторым начальником Генштаба Вооруженных сил Турции генералом армии Ирфаном Озсертом, находящимся в Баку с визитом участия в 15-м заседании азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

«Гасанов особо подчеркнул высокий уровень военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, отметил важность продолжения деятельности в этом направлении», - отмечается в информации Минобороны Азербайджана.

Стороны на встрече выразили уверенность, что двустороннее сотрудничество будет и впредь успешно развиваться.

«На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической (ВТС), военно-образовательной и других областях, а также ряд вопросов региональной безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивается в информации.

Затем состоялась встреча первого заместителя министра обороны - начальника Генштаба Азербайджанской Армии генерал-полковника Керима Велиева с турецкой делегацией.

«На встрече в Генштабе особо подчеркнута важность повышения интенсивности совместных учений, проводимых в целях совершенствования знаний и навыков военнослужащих двух стран», - отмечает Минобороны Азербайджана.

Р.Ахмедов