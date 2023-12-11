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Макроэкономика 11.12.2023 22:54

Экономика еврозоны окажется в рецессии впервые со времен пандемии

ВВП еврозоны в четвертом квартале 2023 года снизится на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствует консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

Таким образом, эксперты ожидают, что спад в регионе будет отмечен по итогам двух кварталов подряд - технически это будет означать рецессию в экономике, которая станет первой со времен пандемии коронавируса. Предыдущий опрос предполагал нулевое изменение ВВП еврозоны в октябре-декабре.

Согласно данным статистического управления Евросоюза, в третьем квартале ВВП региона уменьшился на 0,1%.

"Факторы, сдерживающие экономику, остаются сильными, особенно последствия существенного подъема процентных ставок", - отмечает экономист Bantleon Bank Йорг Ангеле.

ВВП Германии, согласно консенсус-прогнозу экспертов, сократится на 0,2% в четвертом квартале.

Результаты декабрьского опроса аналитиков, проведенного Bloomberg, расходятся с прогнозом Еврокомиссии, которая ожидает, что экономика еврозоны вернется к росту в текущем квартале благодаря существенному ослаблению инфляции и устойчивости рынка труда.

Эксперты в среднем ждут повышения ВВП региона на 0,1% в первом квартале 2024 года. Они снижают прогнозы инфляции в еврозоне на 2024 год, но полагают, что темпы роста потребительских цен останутся выше целевого показателя Европейского центрального банка в 2% в течение всего года.

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Тэги: ЕВРОПА, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


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