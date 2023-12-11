Баку и Маскат провели межмидовские политконсультации

Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана и Омана провели в Омане пятый раунд политических консультаций, обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и других сферах, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

«В ходе консультаций были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной сферах, области межпарламентских связей, вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Движения неприсоединения», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Стороны отметили важность взаимных визитов, развития межпарламентского сотрудничества, обменялись мнениями по увеличению объема торгового оборота и подчеркнули наличие широкого потенциала для развития двустороннего экономического сотрудничества.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве проинформировали, что Баку и Маскат также договорились и впредь оказывать друг другу поддержку в рамках международных организаций.

Возглавлявший азербайджанскую делегацию на переговорах замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев проинформировал собеседников об идущих в регионе процессах, в том числе о нормализации азербайджано-армянских отношений.

Стороны обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, добавили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов