Баку и Маскат провели межмидовские политконсультации

Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана и Омана провели в Омане пятый раунд политических консультаций, обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и других сферах, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.
«В ходе консультаций были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной сферах, области межпарламентских связей, вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Движения неприсоединения», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Стороны отметили важность взаимных визитов, развития межпарламентского сотрудничества, обменялись мнениями по увеличению объема торгового оборота и подчеркнули наличие широкого потенциала для развития двустороннего экономического сотрудничества.
В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве проинформировали, что Баку и Маскат также договорились и впредь оказывать друг другу поддержку в рамках международных организаций.
Возглавлявший азербайджанскую делегацию на переговорах замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев проинформировал собеседников об идущих в регионе процессах, в том числе о нормализации азербайджано-армянских отношений.
Стороны обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, добавили в МИД Азербайджана.
Р.Керимов
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