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Внешняя политика 11.12.2023 15:54

Баку и Маскат провели межмидовские политконсультации

Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана и Омана провели в Омане пятый раунд политических консультаций, обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и других сферах, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

«В ходе консультаций были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной сферах, области межпарламентских связей, вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Движения неприсоединения», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Стороны отметили важность взаимных визитов, развития межпарламентского сотрудничества, обменялись мнениями по увеличению объема торгового оборота и подчеркнули наличие широкого потенциала для развития двустороннего экономического сотрудничества.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве проинформировали, что Баку и Маскат также договорились и впредь оказывать друг другу поддержку в рамках международных организаций.

Возглавлявший азербайджанскую делегацию на переговорах замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев проинформировал собеседников об идущих в регионе процессах, в том числе о нормализации азербайджано-армянских отношений.

Стороны обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, добавили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, ОМАН, КОНСУЛЬТАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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