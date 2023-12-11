Польскому правительству не удалось заручиться поддержкой депутатов

Депутаты Сейма (нижней палаты парламента) Польши выразили в понедельник недоверие правительству Матеуша Моравецкого (партия "Право и справедливость"), сообщает польская радиостанция Радио РМФ.

"Правительству Моравецкого не удалось заручиться поддержкой депутатов. За него голоса отдали 190 парламентариев, в то время как против - 266. Воздержавшихся не было", - передает радиостанция.

По результатам парламентских выборов, прошедших в Польше 15 октября, правящая партия "Право и справедливость" набрала 35,4% голосов, но вышла в лидеры. Именно поэтому президент Польши Анджей Дуда решил делегировать полномочия на формирование правительства сначала именно этой партии.

В то же время оппозиционеры в коалиции получили в парламенте большинство: Гражданская коалиция" - 30,7%, "Третий путь" (14,4%) и "Новые левые" (8,6%). Представители этих трех влиятельных оппозиционных сил Польши уже подписали коалиционное соглашение. Всего у этого альянса в сейме 248 мест из 460. Кандидатом на пост премьера от этого альянса является уже занимавший эту должность с 2007 по 2014 годы Дональд Туск, в прошлом также председатель Европейского совета.

Кроме того, председателями обеих палат парламента Польши стали представители оппозиции: Сейм возглавил представитель "Третьего пути" Шимон Головня, а Сенат (верхнюю палату парламента) - Малгожата Кидава-Блоньская от "Гражданской коалиции".

Наблюдатели и ранее отмечали, что, скорее всего, Моравецкому не удастся получить достаточной поддержки депутатов Сейма.

Ожидается, что теперь президент Польши должен будет поручить формирование правительства Дональду Туску.