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Дальнее зарубежье 12.12.2023 19:04

Премьер Польши определился с составом правительства и рассказал о запланированных реформах

Премьер-министр Польши Дональд Туск представил во вторник новый кабинет министров и рассказал об изменениях, которые планирует внести во внутреннюю и внешнюю политику страны, сообщает агентство ЭФЭ.

Во время выступления в польском парламенте Туск призвал к "демократическому обновлению всех государственных институтов".

Он также пообещал "немедленно начать работу" для "радикального улучшения положения всех женщин в Польше" и подчеркнул стремление "вернуть законное место" Польши в Европе.

Премьер Польши объявил о намерении добиться повышения зарплат учителей и профессоров на 30%, намерении ввести закон о регулировании однополых браков и создать комиссии, которые займутся расследованием деятельности предыдущего правительства.

Что касается кабинета министров, в него войдет, в частности, Радослав Сикорский(глава МИД). Пост заместителя председателя правительства и министра обороны займет лидер Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш. Министерство юстиции возглавит Адам Боднар, активно боровшийся против судебной реформы предыдущего правительства.

Ожидается, что новый премьер посетит саммит лидеров ЕС в Брюсселе, который пройдет в четверг и пятницу. Туск также сообщил о намерении посетить Таллин, чтобы встретиться с латвийскими и эстонскими коллегами.

Накануне депутаты сейма (нижней палаты парламента) Польши поддержали инициативу, чтобы правительство страны сформировал лидер оппозиции Дональд Туск. Ожидается, что позже во вторник парламент проголосует по вопросу о доверии новому правительству.

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Тэги: ПОЛЬША, ПРЕМЬЕР, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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