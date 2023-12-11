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Дальнее зарубежье 11.12.2023 23:35

Сейм Польши поддержал предложение о предоставлении права на формирование правительства лидеру оппозиции Туску

Депутаты сейма (нижней палаты парламента) Польши в понедельник поддержали инициативу, чтобы правительство страны сформировал лидер оппозиции Дональд Туск, сообщает телеканал Polsat.

По его данным, с таким предложением выступил представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Борыс Будка, его поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 225 голосов. "Против" высказался 201 депутат, воздержавшихся не было.

Ранее в понедельник сейм, большинство членов которого представляют оппозицию, выразил недоверие правительству Матеуша Моравецкого, чья партия "Право и справедливость" вышла в лидеры на выборах, прошедших в Польше 15 октября.

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Тэги: ПОЛЬША, СЕЙМ, ПРЕМЬЕР, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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