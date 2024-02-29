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Дальнее зарубежье 29.02.2024 19:32

Польша может ввести запрет на импорт агропродукции из России - Туск

В Варшаве рассматривают возможность введения эмбарго на поставку агропродукции из России, заявил в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Мы пристально изучаем решение Латвии, и я не исключаю, что Польша пойдет на нечто похожее", - приводит его слова Польское радио, напоминая, что латвийский парламент на прошлой неделе временно запретил импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов. Этот запрет будет действовать до середины 2025 года, но при необходимости может быть продлен.

Туск отметил, что "проблема неравноценной конкуренции в сфере импорта в Польшу и страны ЕС продовольствия и зерновых не ограничивается лишь Украиной". По его словам, "институты ЕС должны серьезно подумать о том, как улучшить правила регулирования и безопасность импорта с востока Европы".

"Мы хотим помогать Украине, - повторил польский премьер. - Но мы также хотим защитить наших сельхозпроизводителей".

На протяжении нескольких недель фермеры в Польше и в других странах ЕС проводят акции протеста против поступления в страны ЕС украинской агропродукции, что, по их утверждениям, спровоцировало резкое падение цен на польскую и европейскую сельхозпродукцию и породило кризис на сельскохозяйственном рынке.

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Тэги: ПОЛЬША, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, АГРОПРОДУКЦИЯ


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