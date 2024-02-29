Польша может ввести запрет на импорт агропродукции из России - Туск

В Варшаве рассматривают возможность введения эмбарго на поставку агропродукции из России, заявил в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Мы пристально изучаем решение Латвии, и я не исключаю, что Польша пойдет на нечто похожее", - приводит его слова Польское радио, напоминая, что латвийский парламент на прошлой неделе временно запретил импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов. Этот запрет будет действовать до середины 2025 года, но при необходимости может быть продлен.
Туск отметил, что "проблема неравноценной конкуренции в сфере импорта в Польшу и страны ЕС продовольствия и зерновых не ограничивается лишь Украиной". По его словам, "институты ЕС должны серьезно подумать о том, как улучшить правила регулирования и безопасность импорта с востока Европы".
"Мы хотим помогать Украине, - повторил польский премьер. - Но мы также хотим защитить наших сельхозпроизводителей".
На протяжении нескольких недель фермеры в Польше и в других странах ЕС проводят акции протеста против поступления в страны ЕС украинской агропродукции, что, по их утверждениям, спровоцировало резкое падение цен на польскую и европейскую сельхозпродукцию и породило кризис на сельскохозяйственном рынке.
Байрамов примет участие в Анатолийском дипломатическом форуме
Баку и Берлин обсудили двустороннее сотрудничество и переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Германии
Азербайджан и Армения по итогам переговоров глав МИД в Берлине отметили необходимость продолжения согласования некоторых ключевых вопросов мирного договора
Минфин Азербайджана: объем гособлигаций в обращении в 2018-2023гг вырос в 6 раз
Международные резервы РФ с 16 по 23 февраля выросли на $8,2 млрд
Азербайджан в 2023г направил около $840 млн на обслуживание внешнего долга
Иностранцы совершили в январе в Азербайджане операции с банковскими картами на 188 млн манатов
Страны ЕС в 2023г поставили в Азербайджан духов и туалетной воды на 21 млн евро
Бывшее здание посольства Италии в Лондоне выставлено на продажу за $27 млн
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank осуществил миграцию в процессинговый центр Азерикард
Пополните баланс газовой карты через приложение Yelo
Общение для всех: теперь изучать жестовый язык стало еще проще
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы