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ТЭК 11.12.2023 21:27

SOCAR и Mizuho обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики

Президент компании SOCAR Ровшан Наджаф в понедельник провел встречу с делегацией одного из крупнейших банковских холдингов Японии - финансовой группой "Mizuho".

"В ходе встречи отмечалась успешное развитие сотрудничества между SOCAR и банком Mizuho. Стороны рассмотрели существующие и будущие возможности сотрудничества в сфере энергетики и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.

В ходе встречи японская делегация также была проинформирована о долгосрочных корпоративных целях SOCAR и о работе, проделанной в этой связи в сферах энергетического перехода, цифровизации, инноваций и устойчивости бизнеса.

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Тэги: SOCAR, MIZUHO, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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