SOCAR и Mizuho обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики

Президент компании SOCAR Ровшан Наджаф в понедельник провел встречу с делегацией одного из крупнейших банковских холдингов Японии - финансовой группой "Mizuho".
"В ходе встречи отмечалась успешное развитие сотрудничества между SOCAR и банком Mizuho. Стороны рассмотрели существующие и будущие возможности сотрудничества в сфере энергетики и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.
В ходе встречи японская делегация также была проинформирована о долгосрочных корпоративных целях SOCAR и о работе, проделанной в этой связи в сферах энергетического перехода, цифровизации, инноваций и устойчивости бизнеса.
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