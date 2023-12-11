SOCAR и Mizuho обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики

Президент компании SOCAR Ровшан Наджаф в понедельник провел встречу с делегацией одного из крупнейших банковских холдингов Японии - финансовой группой "Mizuho".

"В ходе встречи отмечалась успешное развитие сотрудничества между SOCAR и банком Mizuho. Стороны рассмотрели существующие и будущие возможности сотрудничества в сфере энергетики и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.

В ходе встречи японская делегация также была проинформирована о долгосрочных корпоративных целях SOCAR и о работе, проделанной в этой связи в сферах энергетического перехода, цифровизации, инноваций и устойчивости бизнеса.