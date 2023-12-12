Власти Азербайджана отбирают подрядчика для строительства индивидуальных домов в с.н.п. Зиланлы в Губадлы

Служба восстановления, строительства и управления №1 в экономическом районе Восточный Зангезур отбирает подрядчика для строительства 2, 3, 4 и 5-тикомнатных индивидуальных домов в сельском населенном пункте Зиланлы Губадлинского района.

Отбор проводится посредством открытого тендера.

Стоимость участия в тендере – 1,5 тыс. манатов.

Телефон для справок: (+99451) 207-89-98, контактное лицо – Заур Ибрагимов.

Предложения от компаний принимаются до 16:00 25 декабря 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 26 декабря 2023 года в 16:00.

Село Зиланлы находится в 20 км от центра Губадлинского района, в месте слияния рек Хекари и Баргушад, рядом с селом Агалы Зангиланского района. Фундамент села был заложен в мае 2023 года.

Общая проектируемая площадь села составляет 180 га, которое будет рассчитано на 630 семей (2,52 тыс. человек).

На первом этапе планируется построить 159 домов и расселить 772 человека. Построенные в селе дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными.

Б.Рустамбеков