Казахстан намерен построить шлюз и порт для развития транзитного потенциала Иртыша

Казахстан намерен построить новый судоходный шлюз на реке Иртыш в районе города Семея, а также порт близ поселка Тугыл, сообщил министр транспорта Марат Карабаев на заседании правительства во вторник.
"Развитие транзитных возможностей трансграничной реки Иртыш (. . .) позволит соединить новым транспортным сообщением Россию и Китай. Для развития данного маршрута будет предусмотрено строительство нового судоходного шлюза в районе города Семея", - сказал Карабаев.
По его словам, в районе поселка Тугыл Восточно-Казахстанской области будет построен порт (пос. Тугыл стоит на берегу озера Зайсан, через которое протекает Иртыш - ИФ), а также будет проложена железная дорога до границы с Китаем на участке Тугыл - Майкапчагай протяженностью 99 км.
Министр отметил, что в результате проведенной работы ожидаемый объем перевозок по данному маршруту составит 2-2,5 млн тонн в год.
В свою очередь, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что грузоперевозки по Иртышу можно увеличить почти в 2,5 раза, для чего необходимо улучшить имеющуюся инфраструктуру и расширить парк судов. Он поручил Минтранспорта разработать конкретные меры по развитию торгового потенциала Иртыша.
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