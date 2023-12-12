Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8301 RUR   0.0188 GBR   2.138 TRY   0.0586

Цена на нефть

11.12 $/bbl +/- WTI 71.32 +0.09 Brent 76.03 +0.19

СНГ 12.12.2023 22:36

Казахстан намерен построить шлюз и порт для развития транзитного потенциала Иртыша

Казахстан намерен построить новый судоходный шлюз на реке Иртыш в районе города Семея, а также порт близ поселка Тугыл, сообщил министр транспорта Марат Карабаев на заседании правительства во вторник.

"Развитие транзитных возможностей трансграничной реки Иртыш (. . .) позволит соединить новым транспортным сообщением Россию и Китай. Для развития данного маршрута будет предусмотрено строительство нового судоходного шлюза в районе города Семея", - сказал Карабаев.

По его словам, в районе поселка Тугыл Восточно-Казахстанской области будет построен порт (пос. Тугыл стоит на берегу озера Зайсан, через которое протекает Иртыш - ИФ), а также будет проложена железная дорога до границы с Китаем на участке Тугыл - Майкапчагай протяженностью 99 км.

Министр отметил, что в результате проведенной работы ожидаемый объем перевозок по данному маршруту составит 2-2,5 млн тонн в год.

В свою очередь, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что грузоперевозки по Иртышу можно увеличить почти в 2,5 раза, для чего необходимо улучшить имеющуюся инфраструктуру и расширить парк судов. Он поручил Минтранспорта разработать конкретные меры по развитию торгового потенциала Иртыша.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ИРТЫШ, ИНФРАСТРУКТУРА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az