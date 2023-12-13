Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8341 RUR   0.0189 GBR   2.1338 TRY   0.0585

Цена на нефть

12.12 $/bbl +/- WTI 68.61 -2.71 Brent 73.24 -2.79

Бизнес и законодательство 13.12.2023 15:02

Южная Корея направит $29 млрд за 5 лет на поддержку производителей аккумуляторов

Правительство Южной Кореи направит 38 трлн вон ($29 млрд) на поддержку производителей аккумуляторов в следующие пять лет, чтобы помочь им диверсифицировать цепочки поставок.

Пакет финансовой помощи будет включать налоговые стимулы, льготные кредиты, а также кредитные гарантии, пишет газета Financial Times.

Хотя южнокорейские компании LG Energy Solution Ltd., Samsung SDI Co. и SK On Co. контролируют почти половину глобального рынка электромобильных аккумуляторов без учета Китая, диверсификация цепочек поставок и "интернационализация" каналов закупок сырья являются насущной необходимостью, говорится в сообщении министерства финансов страны.

Власти Южной Кореи намерены содействовать компаниям в получении налоговых льгот в США в рамках программы Inflation Reduction Act (IRA), принятой в США в 2022 году. IRA требует от производителей электромобилей, чтобы 50% используемых ими аккумуляторов выпускалось в США, а 40% сырья для батарей поставлялось из Штатов или стран, являющихся их партнером по свободной торговле.

Ранее в этом месяце США также ввели ограничение на использование китайских компонентов в аккумуляторах для компаний, претендующих на налоговые льготы в рамках IRA.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, АККУМУЛЯТОРЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПОДДЕРЖКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az