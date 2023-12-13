Южная Корея направит $29 млрд за 5 лет на поддержку производителей аккумуляторов

Правительство Южной Кореи направит 38 трлн вон ($29 млрд) на поддержку производителей аккумуляторов в следующие пять лет, чтобы помочь им диверсифицировать цепочки поставок.
Пакет финансовой помощи будет включать налоговые стимулы, льготные кредиты, а также кредитные гарантии, пишет газета Financial Times.
Хотя южнокорейские компании LG Energy Solution Ltd., Samsung SDI Co. и SK On Co. контролируют почти половину глобального рынка электромобильных аккумуляторов без учета Китая, диверсификация цепочек поставок и "интернационализация" каналов закупок сырья являются насущной необходимостью, говорится в сообщении министерства финансов страны.
Власти Южной Кореи намерены содействовать компаниям в получении налоговых льгот в США в рамках программы Inflation Reduction Act (IRA), принятой в США в 2022 году. IRA требует от производителей электромобилей, чтобы 50% используемых ими аккумуляторов выпускалось в США, а 40% сырья для батарей поставлялось из Штатов или стран, являющихся их партнером по свободной торговле.
Ранее в этом месяце США также ввели ограничение на использование китайских компонентов в аккумуляторах для компаний, претендующих на налоговые льготы в рамках IRA.
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