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ТЭК 13.12.2023 15:15

Азербайджан в январе-ноябре сократил экспорт нефти с конденсатом почти на 4% -Минэнерго

Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане по оперативным данным Минэнерго в январе-ноябре 2023 года составила 27,6 млн тонн, снизившись на 7,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

По данным ведомства, в отчетный период с блока Азери-Чираг-Гюнешли добыто 16,4 млн тонн нефти (спад на 12,3% -ИФ), что составляет 59,4% всей добычи в Азербайджане за 11 мес. 2023 года.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», за январь-ноябрь 2023 года с месторождения Шах-Дениз добыто 3,9 млн тонн конденсата (спад на 2,5% –ИФ), компанией SOCAR – 7,1 млн тонн нефти с конденсатом (25,7% всей нефтедобычи, осталась на уровне 11 мес. 2022г - ИФ), с месторождения Абшерон - 0,24 млн тонн конденсата.

По данным Минэнерго, экспорт нефти с конденсатом из Азербайджана составил 23,1 млн тонн (спад на 3,8%). Из этого объема на долю компании SOCAR пришлось 2,9 млн тонн (рост в 2,2 раза – ИФ), на долю нефти с блока АЧГ и конденсата с месторождения Шах-Дениз – около 20,2 млн тонн (спад на 11% -ИФ).

Объем переработки нефти на Бакинском НПЗ отчетном периоде составил 6 млн тонн (рост на 5,3%).

В министерстве отметили, что с блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 декабря 2023 года добыто 627,4 млн тонн нефти, с месторождения Шах-Дениз – 44,1 млн тонн конденсата. В целом, на мировые рынки до сих пор экспортировано свыше 625,4 млн тонн нефти и конденсата с АЧГ и Шах-Дениз.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%) и NICO (10%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЬ/КОНДЕНСАТ, ДОБЫЧА, ЭКСПОРТ

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