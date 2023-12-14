AccessBank привлек $5 млн от Global Climate Partnership Fund S.A. на проекты «зеленой» энергии в Азербайджане

Азербайджанский «AccessBank» привлек от Global Climate Partnership Fund S.A. (GCPF) кредит на сумму $5 млн для финансирования проектов в сфере «зеленой» энергии в Азербайджане.

Стороны подписали соответствующее кредитное соглашение, сообщается в пресс-релизе AccessBank.

«В соответствии с соглашением, кредитные средства кредита будут направлены на содействие финансированию проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетике предприятий микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП) в Азербайджане. Пятилетняя программа включает также техническую помощь и консультативную поддержку, спонсируемую GCPF, которая будет направлена на развитие возможностей «зеленого кредитования» со стороны AccessBank и позволит направить кредитные средства на «зеленые проекты» в Азербайджане», - отмечается в сообщении.

«Мы рады объявить о новаторском шаге AccessBank в Азербайджане и обеспечить первый заем от Global Climate Partnership Fund S.A. Эта веха отражает нашу приверженность устойчивому финансированию, что позволяет нам еще больше расширять возможности зеленых инициатив и повышать экологическую устойчивость в Азербайджане», - сказал председатель правления AccessBank Давид Циклаури, слова которого приводятся в сообщении.

«Стремление Азербайджана к ускорению трансформации «зеленой экономики» привела к запуску нескольких реформ в области климатической политики, которые, как ожидается, будут способствовать продвижению страны по пути декарбонизации и диверсификации экономики. Новаторское видение AccessBank и его стремление к масштабированию климатически благоприятных кредитных решений произвели на нас впечатление с самой первой встречи. Сильная позиция банка в сегментах ММСБ обеспечивает уникальную платформу для стимулирования инвестиций в возобновляемую энергетику и энергоэффективность по всему Азербайджану. Мы с нетерпением ждем возможности предоставить индивидуальные консультации и техническую помощь со стороны GCPF в поддержку пути «зеленого кредитования» банка», - сказал Дaид Диас Формидони, руководитель департамента инвестиций в финансовые учреждения и климатического финансирования responsAbility Investments AG.

GCPF, управляемый responsAbility Investments AG, создан в 2009 году такими организациями, как Федеральное министерство окружающей среды Германии, KfW Entwicklungsbank и Международная финансовая корпорация. Являясь ведущим партнерством государственного и частного секторов, GCPF занимается смягчением последствий изменения климата на создающихся и развивающихся рынках путем финансирования проектов, направленных на повышение энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Фонд конкретно нацелен на инициативы, которые не только обещают значительную экономию энергии, но и направлены на сокращение прогнозируемых выбросов парниковых газов как минимум на 20%.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года, и является 7 банком страны по размеру активов. Все акционеры банка - иностранные банки и финансовые институты. Банк в настоящее время является лидером в Азербайджане в сегменте микрофинансирования.

Р.Ахмедов