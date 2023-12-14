Работы по строительству первого жилого комплекса в Физули завершатся в ближайшие месяцы

Работы по строительству первого жилого комплекса в городе Физули планируется завершить в ближайшие месяцы, это позволит переселить в город, в целом, 846 семей, сообщил советник спецпредставителя президента по Карабахскому экономическому району (кроме Шушинского района) Азербайджана Фаиг Гаджиев.

Гаджиев, как сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан» на I научно-практической конференции "Восстановление и развитие туризма в освобожденных от оккупации территориях" сообщил, что в город Физули уже вернулись 358 семей.

Первый жилой комплекс в Физули общей площадью 8,9 гектара состоит из 38 зданий. В четырехэтажных, пятиэтажных, шестиэтажных и семиэтажных домах будет в общей сложности 846 квартир, из них 318 - двухкомнатные, 430 - трехкомнатные, 98 - четырехкомнатные.

Х.Насирзаде