Работы по строительству первого жилого комплекса в Физули завершатся в ближайшие месяцы

Работы по строительству первого жилого комплекса в городе Физули планируется завершить в ближайшие месяцы, это позволит переселить в город, в целом, 846 семей, сообщил советник спецпредставителя президента по Карабахскому экономическому району (кроме Шушинского района) Азербайджана Фаиг Гаджиев.
Гаджиев, как сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан» на I научно-практической конференции "Восстановление и развитие туризма в освобожденных от оккупации территориях" сообщил, что в город Физули уже вернулись 358 семей.
Первый жилой комплекс в Физули общей площадью 8,9 гектара состоит из 38 зданий. В четырехэтажных, пятиэтажных, шестиэтажных и семиэтажных домах будет в общей сложности 846 квартир, из них 318 - двухкомнатные, 430 - трехкомнатные, 98 - четырехкомнатные.
Х.Насирзаде
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