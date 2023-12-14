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ТЭК 14.12.2023 19:40

Эстония выделила 40,5 млн евро на поддержку проектов внедрения «зеленого» водорода

Центр инвестиций в окружающую среду Эстонии (KIK) принял решение о выделении 40,5 млн евро на финансирование проектов концернов Tallinna Sadam ("Таллинский порт"), Eesti Energia, а также группы Utilitas и Derivaat NH3 по использованию "зеленого" водорода.

Как сообщили BNS в центре инвестиций, три предприятия с партнерами планируют использовать "зеленый" водород в транспортном секторе, одно - в химической промышленности.

Tallinna Sadam со своими партнерами Green Marine и Alexela подал заявку на финансирование производства и поставок "зеленого" водорода в эстонские порты Мууга и Азери, а также на создание заправочной станции с возможностью снабжения водородом государственного судового флота. Планируется также приобрести восемь автомобилей, работающих на "зеленом" водороде. Общая стоимость проекта составляет 13,7 млн евро, из которых 9,9 млн евро - дотации.

Eesti Energia совместно с партнерами Alexela, Enefit Green и GoBus начнет производство "зеленого" водорода при гибридном ветро/солнечном парке в Пуртсе. Планируется создать водородные заправочные станции в Тарту и Сауга. Кроме того, предполагается ввести в эксплуатацию три городских автобуса, восемь легковых и два грузовых автомобиля на водороде. Проект обойдется в 12,5 млн евро, из которых 9,9 млн евро будут субсидированы.

Компания Utilitas вместе с Alexela получила грант на строительство дополнительного предприятия по производству "зеленого" водорода в Таллине. Кроме того, будет закуплено 10 работающих на водороде грузовиков, а Alexela построит водородную заправочную станцию в Юри. Общая стоимость проекта составляет 5,1 млн евро, в том числе 4 млн евро - грант.

Компания Derivative NH3 создаст в Палдиски установку для получения "зеленого" водорода, который будет использоваться для производства "зеленого" аммиака. В свою очередь полученный "зеленый" аммиак будет применяться в качестве экологически чистого сырья для производства удобрений и агрохимикатов. Общая стоимость проекта оценивается в 70,4 млн евро, из которых 16,9 млн евро будут субсидированы.

Поддержка будет оказана из средств Фонда восстановления и устойчивости, условия которого были разработаны министерством экономики и коммуникаций совместно с KIK.

Ранее сообщалось, что Таллинский порт рассматривал возможность строительства в сотрудничестве с компанией Alexela хранилища водорода объемом 25 тыс. кубометров и инфраструктуры для бункеровки судов водородом.

Концерн Tallinna Sadam - комплекс из пяти портов, объединяющий Таллинский пассажирский порт, Мууга, Палдиски, Пальяссааре и Сааремаа. Основной акционер - государство (67%).

Eesti Energia - международный энергетический концерн, домашними рынками которого являются страны Балтии, Финляндия и Польша (за пределами Эстонии работает под брендом Enefit). Единственным акционером является эстонское государство.

Eesti Energia в 2020 году присоединился к Европейскому альянсу чистого водорода с целью ускорить появление инновационных энергетических решений в Эстонии и на других рынках присутствия компании.

Как сообщается на сайте Utilitas, группа является ведущим производителем возобновляемой тепловой и электрической энергии и обеспечивает централизованное отопление в Эстонии. К 2030 году Utilitas намерена использовать только возобновляемые источники энергии, к 2035 году - отремонтировать все сети централизованного теплоснабжения.

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Тэги: МИР, ЭСТОНИЯ, ВОДОРОД

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