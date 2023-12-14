Эстония выделила 40,5 млн евро на поддержку проектов внедрения «зеленого» водорода

Центр инвестиций в окружающую среду Эстонии (KIK) принял решение о выделении 40,5 млн евро на финансирование проектов концернов Tallinna Sadam ("Таллинский порт"), Eesti Energia, а также группы Utilitas и Derivaat NH3 по использованию "зеленого" водорода.
Как сообщили BNS в центре инвестиций, три предприятия с партнерами планируют использовать "зеленый" водород в транспортном секторе, одно - в химической промышленности.
Tallinna Sadam со своими партнерами Green Marine и Alexela подал заявку на финансирование производства и поставок "зеленого" водорода в эстонские порты Мууга и Азери, а также на создание заправочной станции с возможностью снабжения водородом государственного судового флота. Планируется также приобрести восемь автомобилей, работающих на "зеленом" водороде. Общая стоимость проекта составляет 13,7 млн евро, из которых 9,9 млн евро - дотации.
Eesti Energia совместно с партнерами Alexela, Enefit Green и GoBus начнет производство "зеленого" водорода при гибридном ветро/солнечном парке в Пуртсе. Планируется создать водородные заправочные станции в Тарту и Сауга. Кроме того, предполагается ввести в эксплуатацию три городских автобуса, восемь легковых и два грузовых автомобиля на водороде. Проект обойдется в 12,5 млн евро, из которых 9,9 млн евро будут субсидированы.
Компания Utilitas вместе с Alexela получила грант на строительство дополнительного предприятия по производству "зеленого" водорода в Таллине. Кроме того, будет закуплено 10 работающих на водороде грузовиков, а Alexela построит водородную заправочную станцию в Юри. Общая стоимость проекта составляет 5,1 млн евро, в том числе 4 млн евро - грант.
Компания Derivative NH3 создаст в Палдиски установку для получения "зеленого" водорода, который будет использоваться для производства "зеленого" аммиака. В свою очередь полученный "зеленый" аммиак будет применяться в качестве экологически чистого сырья для производства удобрений и агрохимикатов. Общая стоимость проекта оценивается в 70,4 млн евро, из которых 16,9 млн евро будут субсидированы.
Поддержка будет оказана из средств Фонда восстановления и устойчивости, условия которого были разработаны министерством экономики и коммуникаций совместно с KIK.
Ранее сообщалось, что Таллинский порт рассматривал возможность строительства в сотрудничестве с компанией Alexela хранилища водорода объемом 25 тыс. кубометров и инфраструктуры для бункеровки судов водородом.
Концерн Tallinna Sadam - комплекс из пяти портов, объединяющий Таллинский пассажирский порт, Мууга, Палдиски, Пальяссааре и Сааремаа. Основной акционер - государство (67%).
Eesti Energia - международный энергетический концерн, домашними рынками которого являются страны Балтии, Финляндия и Польша (за пределами Эстонии работает под брендом Enefit). Единственным акционером является эстонское государство.
Eesti Energia в 2020 году присоединился к Европейскому альянсу чистого водорода с целью ускорить появление инновационных энергетических решений в Эстонии и на других рынках присутствия компании.
Как сообщается на сайте Utilitas, группа является ведущим производителем возобновляемой тепловой и электрической энергии и обеспечивает централизованное отопление в Эстонии. К 2030 году Utilitas намерена использовать только возобновляемые источники энергии, к 2035 году - отремонтировать все сети централизованного теплоснабжения.
В Азербайджане в 2023г задержали 8 подозреваемых в связях с зарубежными спецслужбами - Погранслужба
В Кяльбаджаре планируется создание 5 ТРЗ
Азербайджан и Казахстан обсудили проведение совместных военных учений в 2024 году
Госагентство ОМС в январе-ноябре выплатило частным медучреждениям 211 млн манатов
МВД Азербайджана в январе-ноябре изъяло наркотических средств на 270 млн манатов
В Баку и Абшеронском районе в ряде школ планируют строительство новых зданий
ГААД получит 1,7 млн манатов на капремонт автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана
Иностранный инвестор впервые вложил 5 млн манатов в систему здравоохранения Нахчывана
Армения и Греция договорились о военно-техническом сотрудничестве
Финляндия откроет для войск США 15 районов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank присоединился к «Принципам ООН по расширению прав и возможностей женщин»
Azer Turk Bank - один из ведущих банков Азербайджана по внедрению инноваций в сфере финансовых технологий
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире