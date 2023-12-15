Еврокомиссия берется обеспечить утверждение обновленного бюджета ЕС, непринятого из-за позиции Венгрии, в начале 2024 года

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление, что Евросовету не удалось из-за позиции Венгрии утвердить минувшей ночью поправки к бюджету ЕС на 2024-2027 годы, но она надеется решить проблему в начале 2024 года.
"К сожалению, нам не удалось вчера достичь единогласия. Венгрия оказалась не в состоянии поддержать нас", - сказала фон дер Ляйен в пятницу в Брюсселе на пресс-конференции по завершении декабрьского саммита ЕС.
"Мы очень усердно работаем над тем, чтобы добиться результата, при котором будет достигнуто согласие 27 стран, но я думаю, что сейчас также необходимо поработать над потенциальными альтернативами, чтобы создать рабочее решение на случай, если единогласие окажется невозможным", - добавила председатель ЕК.
"Мы запланировали новую встречу в начале будущего года, и Еврокомиссия использует время, остающееся до этого нового совещания, чтобы обеспечить достижение действенного решения во время следующего Европейского совета", - отметила фон дер Ляйен.
Она напомнила, что долгосрочный финансовый план ЕС (союзный бюджет) на 2021-2027 годы был сформирован "до серии кризисов, с которыми мы столкнулись после его принятия". Это было до пандемии COVID-19 и до нынешней геополитической ситуации, энергетического кризиса и порожденной им инфляции. Плюс с тех пор произошла череда природных катастроф.
"Мы теперь достигли бюджетного лимита, чтобы противостоять непредвиденным кризисам. По этой причине в июне комиссия предложила пополнение бюджета Европейского союза. Мы определили чрезвычайно ясные приоритеты, самым главным из которых, что очевидно, была Украина, ее поддержка", - продолжила председатель Европейской комиссии.
Она добавила, что средства также понадобились на урегулирование миграционной проблемы, усиление конкурентоспособности ЕС, на дополнительное финансирование при гуманитарных кризисах и на борьбу против природных катастроф.
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