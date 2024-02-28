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Совет ЕС окончательно принял поправки к бюджету на 2021-2027гг, включая 50 млрд евро помощи Украине

Совет ЕС окончательно утвердил в среду пакет законодательных актов, касающихся пересмотра долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы, включая положения о создании Фонда для Украины на 50 млрд евро.

Накануне изменения в долгосрочном бюджете ЕС с учетом макрофинансовой помощи Украине в 50 млрд евро одобрил Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге.

В коммюнике Совета ЕС, опубликованном в Брюсселе, сообщается, что в общей сложности будет выделено 64,6 млрд евро на "дополнительное финансирование для решения новых и возникающих проблем, стоящих перед ЕС, и для выполнения юридических обязательств ЕС, которые в противном случае больше не могли бы быть реализованы в рамках текущих бюджетных ограничений".

Из этих средств 50 млрд евро предназначены Фонду для Украины (17 млрд евро в виде грантов и 33 млрд евро в виде кредитов).

Кроме того, 2 млрд евро запланированы на миграцию и управление границами, 7,6 млрд евро - на политику соседства и международное сотрудничество, 1,5 млрд евро - для Европейского оборонного фонда, 2 млрд евро - для "инструмента гибкости" и 1,5 млрд евро в качестве "резерва солидарности и чрезвычайной помощи" в таких ситуациях, как стихийные бедствия и гуманитарные кризисы в ЕС и во всем мире.

В документе совета отмечается, что в целях "снижения нагрузки на национальные бюджеты, часть этого финансирования на общую сумму 10,6 млрд евро будет покрыта за счет бюджетных перераспределений".

Постановления Совета ЕС будут в ближайшие дни опубликованы в "Официальном журнале" Евросоюза, после чего они вступят в силу.

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Тэги: ЕС, СОВЕТ, БЮДЖЕТ, ПОПРАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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