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Дальнее зарубежье 01.01.2024 14:00

Бельгия приступает к полномочиям председателя Совета ЕС

С 1 января 2024 года начинается полугодовой срок председательских полномочий Бельгии в Совете Евросоюза.

"Если есть страна, которая представляет все разнообразие и динамику Европейского союза, то это Бельгия", - такое заявление сделал бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо, представляя в декабре программу председательства своей страны в Совете ЕС.

По его словам, принять такие полномочия - это большая честь, но также и высокая ответственность "за выполнение обещаний, за реакцию на обеспокоенности и вопросы граждан".

"Защитить наших граждан, усилить нашу экономику и подготовить наше общее будущее", - таков девиз бельгийского председательства, сказал Де Кроо.

Он пояснил, что это означает "защищать границы, укреплять социальную повестку и здравоохранение, сохранять европейское единство и продолжать защищать и поддерживать Украину".

В свою очередь министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявила: "Мы живем в поворотный момент нашей истории. Вызовы огромны. (...) возросла геополитическая напряженность, и мы должны организовывать необходимый и устойчивый переход нашей экономики".

Премьер и глава МИД назвали шесть приоритетов бельгийского председательства Совета ЕС.

Бельгия намерена приложить усилия для защиты правового государства, демократии и единства Евросоюза.

Евросоюз, отмечается в документе, в свете геополитических событий и быстрого развития новых технологий, таких как искусственный интеллект, должен уделить приоритетное внимание устойчивой конкурентоспособности и промышленной политике.

В приоритетных направлениях бельгийского председательства числится экологический переход ЕС с учетом противостояния "тройному кризису: климатическим изменениям, утрате биоразнообразия, загрязнению среды".

Бельгийское председательство планирует внести вклад в укрепление социальной и медицинской сфер с целью содействовать развитию "более инклюзивного, более равного и более справедливого европейского общества".

В число приоритетов Бельгия включила "защиту людей и границ". В Брюсселе заявляют о намерении "разобраться со всеми подвешенными законодательными досье, касающимися нового европейского пакта о миграции и убежище".

Защита граждан союза, согласно бельгийской программе, требует продолжения обсуждения будущего европейской политики безопасности и обороны. Акцент будет сделан на укрепление промышленной и технологической базы обороны Евросоюза. С этой целью бельгийское председательство изучит "возможность разработать стратегию европейской оборонной промышленности".

Каждое государство ЕС принимает на себя на ротационной основе председательство в совете сроком на шесть месяцев. Председательство Бельгии завершится 30 июня 2024 года. Ей на смену с 1 июля придет Венгрия.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ЕС, СОВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО


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