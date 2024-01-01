Бельгия приступает к полномочиям председателя Совета ЕС

С 1 января 2024 года начинается полугодовой срок председательских полномочий Бельгии в Совете Евросоюза.
"Если есть страна, которая представляет все разнообразие и динамику Европейского союза, то это Бельгия", - такое заявление сделал бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо, представляя в декабре программу председательства своей страны в Совете ЕС.
По его словам, принять такие полномочия - это большая честь, но также и высокая ответственность "за выполнение обещаний, за реакцию на обеспокоенности и вопросы граждан".
"Защитить наших граждан, усилить нашу экономику и подготовить наше общее будущее", - таков девиз бельгийского председательства, сказал Де Кроо.
Он пояснил, что это означает "защищать границы, укреплять социальную повестку и здравоохранение, сохранять европейское единство и продолжать защищать и поддерживать Украину".
В свою очередь министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявила: "Мы живем в поворотный момент нашей истории. Вызовы огромны. (...) возросла геополитическая напряженность, и мы должны организовывать необходимый и устойчивый переход нашей экономики".
Премьер и глава МИД назвали шесть приоритетов бельгийского председательства Совета ЕС.
Бельгия намерена приложить усилия для защиты правового государства, демократии и единства Евросоюза.
Евросоюз, отмечается в документе, в свете геополитических событий и быстрого развития новых технологий, таких как искусственный интеллект, должен уделить приоритетное внимание устойчивой конкурентоспособности и промышленной политике.
В приоритетных направлениях бельгийского председательства числится экологический переход ЕС с учетом противостояния "тройному кризису: климатическим изменениям, утрате биоразнообразия, загрязнению среды".
Бельгийское председательство планирует внести вклад в укрепление социальной и медицинской сфер с целью содействовать развитию "более инклюзивного, более равного и более справедливого европейского общества".
В число приоритетов Бельгия включила "защиту людей и границ". В Брюсселе заявляют о намерении "разобраться со всеми подвешенными законодательными досье, касающимися нового европейского пакта о миграции и убежище".
Защита граждан союза, согласно бельгийской программе, требует продолжения обсуждения будущего европейской политики безопасности и обороны. Акцент будет сделан на укрепление промышленной и технологической базы обороны Евросоюза. С этой целью бельгийское председательство изучит "возможность разработать стратегию европейской оборонной промышленности".
Каждое государство ЕС принимает на себя на ротационной основе председательство в совете сроком на шесть месяцев. Председательство Бельгии завершится 30 июня 2024 года. Ей на смену с 1 июля придет Венгрия.
Алиев поздравил Бермудеса с Днем освобождения Кубы
Алиев отмечает рост авторитета Азербайджана на международной арене
Алиев: антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахе в сентябре была неизбежной, мы ее провели и гордимся этим
Нарушений на японских АЭС после землетрясений не зарегистрировано
Вступают в силу новые квоты и добровольные сокращения добычи ОПЕК+
Поставки азербайджанского газа в Европу в 2023г составили 11,8 млрд куб.м.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Коллектив "ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН" поздравляет вас с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и с наступающим Новым годом!
Кабмин Азербайджана утвердил Генплан развития Баку до 2040 года
Иностранцы за 11 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами почти на 2 млрд манатов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Совершайте благотворительные выплаты через приложение Yelo
В Бакинской высшей школе нефти прошел тренинг на тему «Цели устойчивого развития»
В Бакинской высшей школе нефти отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы