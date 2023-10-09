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Дальнее зарубежье 09.10.2023 22:00

Совет ЕС принял правила для стимулирования общих закупок в оборонной промышленности

Совет ЕС сообщил в понедельник, что одобрил новые правила об усилении европейской оборонной промышленности посредством закона об общих закупках (EDIRPA).

"EDIRPA будет способствовать повышению конкурентоспособности и эффективности европейской оборонной технологической и промышленной базы, включая малые и средние предприятия и компании со средней капитализацией, путем ускорения адаптации промышленности к структурным изменениям и открытия цепочек поставок для перекрестных инвестиций в приграничное сотрудничество в ЕС", - говорится в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.

В документе отмечается, что благодаря новому инструменту частичное возмещение расходов из бюджета ЕС будет доступно государствам-членам, если совместные закупки осуществляются консорциумом, состоящим как минимум из трех стран союза. Бюджет инструмента составит 300 млн евро.

В Брюсселе считают, что это постановление Совета ЕС будет стимулировать сотрудничество по оборонным закупкам между государствами-членами с целью "укрепления солидарности, усиления эффективности государственных расходов и уменьшения чрезмерной фрагментации оборонных закупок".

В сообщении совета также уточняется, что "подрядчики и субподрядчики должны быть созданы и иметь свои структуры исполнительного управления в ЕС или ассоциированной стране и не могут контролироваться неассоциированной третьей страной". Кроме того, не менее 65% компонентов конечной продукции должны происходить из ЕС или ассоциированной страны.

На неформальной встрече в Версале 11 марта 2022 года главы государств и правительств ЕС обязались укреплять оборонный потенциал Европы и согласились, что государства-члены должны существенно увеличить расходы на оборону, развивать совместные инвестиции в совместные проекты и совместные закупки оборонного потенциала, стимулировать инновации и укреплять и развивать оборонную промышленность ЕС, включая малые и средние предприятия.

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Тэги: ЕС, СОВЕТ, ОБОРОНА, ЗАКУПКИ


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