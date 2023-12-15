Снизить напряженность на границе Израиля и Ливана лучше всего дипломатией - Салливан

Мириться с угрозами со стороны движения "Хезболла" нельзя, однако дипломатия - лучший способ нормализовать ситуацию на границе Израиля и Ливана, заявил в пятницу журналистам в Иерусалиме советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Нам нужно направить ясный сигнал, что мы не потерпим угроз и террористической активности, которые мы видели от "Хезболлы" и с территории Ливана. Лучший способ добиться этого - предложить решение на переговорах", - цитирует его слова Associated Press (AP).

"Дипломатия способна разобраться с этой угрозой, и не потребуется начинать новую войну", - объяснил он.

Однако, как отметил Салливан, что не нужно забывать и о средствах сдерживания против региональных угроз.

AP напоминает, что после Второй ливанской войны 2006 года на границе Израиля и Ливана разместили тысячи миротворцев ООН и ливанских военных. Несмотря на отдельные инциденты, пограничная ситуация была в основном стабильна - до нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября. После этого Армия обороны Израиля и "Хезболла" начали регулярный обмен ударами.

По данным агентства, в пятницу израильские военные разбрасывали листовки над южным Ливаном у границы, предупреждая местных жителей об опасности, которую несет "Хезболла", используя эту зону для атак на Израиль.

С 7 октября от израильских ударов погибли не менее 101 бойца "Хезболлы".

Представитель "Хезболлы" Али Даамуш на проповеди, произнесенной в ходе пятничной молитвы, пообещал не прекращать удары вдоль границы с Израилем. Он заверил, что у руководства движения нет планов отводить бойцов из приграничья.