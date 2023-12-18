Turan Energy подготовит Нацплан по электромобильности для Минэнерго Азербайджана

Министерство энергетики Азербайджана привлекло ООO «Turan Energy» к подготовке Национального плана по электромобильности. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным портала государственных закупок, Минэнерго заключило с «Turan Energy» соответствующий контракт на сумму 421,260 тыс. манатов. Работы по договору должны быть выполнены до 1 июля 2024 года. Н.Аббасова

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