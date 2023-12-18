AMU потратит 600 тыс. манатов на ремонт IV этажа учебно-терапевтической клиники

Азербайджанский медицинский университет (AMU) направит около 600 тыс. манатов на выполнение работ по ремонту четвертого этажа учебно-терапевтической клиники вуза. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, победителем тендера на выполнение данных работ объявлено ООО «M-House Construction» (стоимость предложения – 593 тыс. 949,11 маната). Работы должны быть выполнены в феврале 2024 года. Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».