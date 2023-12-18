AMU потратит 600 тыс. манатов на ремонт IV этажа учебно-терапевтической клиники

Азербайджанский медицинский университет (AMU) направит около 600 тыс. манатов на выполнение работ по ремонту четвертого этажа учебно-терапевтической клиники вуза.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, победителем тендера на выполнение данных работ объявлено ООО «M-House Construction» (стоимость предложения – 593 тыс. 949,11 маната).
Работы должны быть выполнены в феврале 2024 года.
Р.Керимов
Алиев поздравил Вучича с победой правящей коалиции на парламентских выборах в Сербии
Глава ЦБ Азербайджана обсудил с делегацией IFC перспективы сотрудничества
Азербайджано-российский товарооборот за 11 мес. достиг почти $4 млрд
Определен соперник «Карабаха» в стыковых матчах Лиги Европы
Азербайджан планирует участие в туристической выставке в Стамбуле в феврале 2024г
Импорт стиральных машин и холодильников в Азербайджане за 10 мес. вырос, кондиционеров - сократился
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 1,7 млн манатов на капремонт автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана
Орбан: Без Турции безопасность Венгрии не обеспечена
Армения подписала программы военного сотрудничества с Грецией и Кипром на 2024 год
Хуситы взяли ответственность за нападение на два судна в районе Красного моря
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
При поддержке CityNet состоялся MilliNet 2023
Последняя возможность уходящего года от AccessBank – скидка до 3% годовых на ставку по наличному кредиту
Четверо студентов Бакинской высшей школы нефти удостоены «Стипендии имени Гейдара Алиева»
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности