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Инфраструктура и тендеры 18.12.2023 20:02

AMU потратит 600 тыс. манатов на ремонт IV этажа учебно-терапевтической клиники

Азербайджанский медицинский университет (AMU) направит около 600 тыс. манатов на выполнение работ по ремонту четвертого этажа учебно-терапевтической клиники вуза.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, победителем тендера на выполнение данных работ объявлено ООО «M-House Construction» (стоимость предложения – 593 тыс. 949,11 маната).

Работы должны быть выполнены в феврале 2024 года.

Р.Керимов

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Тэги: АМУ, РЕМОНТ, ПОДРЯДЧИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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