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19.12.2023 11:17

Все говорят об этой кампании – кредит под 9,9% годовых!


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* Сумма кредита - до 50 000 AZN

* Срок кредитования - до 59 месяцев

* Комиссия - всего 0,5%

* Оформление: возможно как онлайн, так и в филиале Банка.

Воспользуйтесь этой кампанией, чтобы дать своим отложенным мечтам второй шанс. Оформить кредит можно обратившись в любой филиал Yelo Bank, через сайт yelo.az или приложение Yelo, а также позвонив по номеру 981: https://bit.ly/onlinekrdt

Вас интересует кредит наличными? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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