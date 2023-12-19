Все говорят об этой кампании – кредит под 9,9% годовых!



Выгодная кредитная кампания Yelo Bank, которая продолжается уже несколько лет, вызвала большой интерес. Так, Банк предлагает кредит наличными сроком на 12 месяцев под 9,9% годовых для тех, кто хочет реализовать свои планы перед праздниками. Кредит имеет и преимущества:



* Сумма кредита - до 50 000 AZN

* Срок кредитования - до 59 месяцев

* Комиссия - всего 0,5%

* Оформление: возможно как онлайн, так и в филиале Банка.



Воспользуйтесь этой кампанией, чтобы дать своим отложенным мечтам второй шанс. Оформить кредит можно обратившись в любой филиал Yelo Bank, через сайт yelo.az или приложение Yelo, а также позвонив по номеру 981: https://bit.ly/onlinekrdt



Вас интересует кредит наличными? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!