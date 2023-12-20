Алиев и вице-президент Турции обсудили сотрудничество Баку и Анкары в сфере «зеленой энергии»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял вице-президента Турции Джевдета Йылмаза, стороны обсудили вопросы расширения экономического взаимодействия Баку и Анкары, сообщает сайт главы государства.

«На встрече стороны выразили удовлетворение тем, что после подписания соглашения о преференциальной торговле товарооборот между Азербайджаном и Турцией вырос еще больше ($6,7 млрд по итогам 10 мес. 2023 года против $6 млрд за весь 2022г – ИФ). Также обсуждался вопрос заседания азербайджано-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая пройдет в 2024 году и перспективы развития сотрудничества между странами в различных сферах», - отмечается в информации.

В ходе встречи Йылмаз отметил, что мир находится в периоде зеленой и цифровой трансформации и с учетом этого подчеркнул важность совместной работы и сотрудничества Азербайджана и Турции в этой сфере.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), дальнейшем укреплении ОТГ, углублении сотрудничества с другими тюркскими странами.

Йылмаз также поздравил Алиева по случаю исторической Победы и полного восстановления суверенитета Азербайджана, подчеркнул, что масштабные восстановительно-реконструкционные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях воспринимаются в Турции с большой радостью.

Б.Рустамбеков