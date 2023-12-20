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Дальнее зарубежье 20.12.2023 22:57

Хуситы пригрозили атаковать корабли ВМС США

Йеменские хуситы пригрозили, что будут атаковать американские корабли, если США "будут вмешиваться в их дела" или нападут на Йемен, сообщают ближневосточные СМИ в среду со ссылкой на заявление лидера хуситов Абдул-Малика аль-Хуси.

"Любые атаки со стороны Америки будут встречены ответными нападениями. Мы сделаем американские боевые корабли мишенями для наших дронов и ракет", - заявил он.

Он также предостерег США от отправки военных в Йемен, подчеркнув, что в противном случае "их ждет кое-что жестче, чем то, с чем они столкнулись в Афганистане или во Вьетнаме".

Ранее базирующиеся в Йемене мятежники-хуситы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ХУСИТЫ, США, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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