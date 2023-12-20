Хуситы пригрозили атаковать корабли ВМС США

Йеменские хуситы пригрозили, что будут атаковать американские корабли, если США "будут вмешиваться в их дела" или нападут на Йемен, сообщают ближневосточные СМИ в среду со ссылкой на заявление лидера хуситов Абдул-Малика аль-Хуси.
"Любые атаки со стороны Америки будут встречены ответными нападениями. Мы сделаем американские боевые корабли мишенями для наших дронов и ракет", - заявил он.
Он также предостерег США от отправки военных в Йемен, подчеркнув, что в противном случае "их ждет кое-что жестче, чем то, с чем они столкнулись в Афганистане или во Вьетнаме".
Ранее базирующиеся в Йемене мятежники-хуситы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет.
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