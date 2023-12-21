США освободили соратника Мадуро в обмен на заключенных в Венесуэле американцев

Администрация президента США Джо Байдена освободила близкого соратника венесуэльского президента Николаса Мадуро в обмен на отбывающих в Венесуэле тюремное наказание американцев, сообщает Associated Press.
По его данным, речь идет об освобождении Вашингтоном Алекса Сааба, которого арестовали за отмывание денег в 2020 году по выданному США ордеру на арест.
По словам источников агентства, в обмен Мадуро освободит "нескольких, а, может, всех, из примерно 10 граждан США, которые остаются под страже в Венесуэле".
Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил журналистам, что для президента Байдена в таких случаях важнее всего - обеспечить безопасность американцев. "Иногда это значит, что нужно принимать трудные решения", - сказал Кирби.
Заселение первого ЖК в Шуше начнется в I кв. 2024г
Азербайджан подписал подрядные контракты с компаниями из Турции на $3,4 млрд на реализацию проектов в Карабахе и В.Зангезуре - Джаббаров
Товарооборот Азербайджана с Турцией за 11 мес. превысил $7 млрд - Джаббаров
Турция рассчитывает на строительство ж/д Карс-Нахчыван в течение следующих 5 лет
Азербайджан заинтересован в привлечении инвестиций в логистики, строительство складских помещений - Джаббаров
Банки в Азербайджане на валютном аукционе в четверг приобрели почти $90 млн
Строительство мечети в селе Дашалты планируют завершить во II кв. 2024г
Warner Bros. ведет переговоры о слиянии с Paramount
Минобразования направит 12,3 млн манатов на ремонт дошкольных учреждений
Минсвязи Нахчывана направит около 2,9 млн манатов на закупку оборудования и создания инфраструктуры Data-Центра
Министерство сельского хозяйства Нахчыванской АР направит 555 тыс. манатов на ПСД объектов первичной инфраструктуры
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодороги на севере Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar представил новый магазин в городе Шарур
AzerTelecom присоединился к Принципам ООН по расширению прав и возможностей женщин
Завершилась программа «Развитие лидерства» для сотрудников Yelo Bank
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности