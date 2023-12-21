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Дальнее зарубежье 21.12.2023 11:07

США освободили соратника Мадуро в обмен на заключенных в Венесуэле американцев

Администрация президента США Джо Байдена освободила близкого соратника венесуэльского президента Николаса Мадуро в обмен на отбывающих в Венесуэле тюремное наказание американцев, сообщает Associated Press.

По его данным, речь идет об освобождении Вашингтоном Алекса Сааба, которого арестовали за отмывание денег в 2020 году по выданному США ордеру на арест.

По словам источников агентства, в обмен Мадуро освободит "нескольких, а, может, всех, из примерно 10 граждан США, которые остаются под страже в Венесуэле".

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил журналистам, что для президента Байдена в таких случаях важнее всего - обеспечить безопасность американцев. "Иногда это значит, что нужно принимать трудные решения", - сказал Кирби.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ, ОБМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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