Panasonic Energy отказалась от планов строительства завода по выпуску аккумуляторов в Оклахоме

Японская Panasonic Energy отказалась от планов строительства предприятия по выпуску аккумуляторов в американском штате Оклахома, которое должно было стать третьим для компании в Северной Америке.
Такое решение принято после "тщательного обсуждения" вопроса, сообщила Panasonic Energy, не вдаваясь в подробности.
В апреле этого года компания подписала соглашение с властями Оклахомы, в соответствии с которым она получила бы ряд субсидий в случае строительства завода. Предполагалось, что инвестиции в предприятие составят порядка $5 млрд.
Представитель Panasonic Energy заявил газете Nikkei, что компания "сфокусируется на стартовавшем ранее проекте предприятия в Канзасе и продолжит оценивать все возможности развития бизнеса в Северной Америке".
Завод в Канзасе, инвестиции в который составят $4 млрд, должен начать производство в марте 2025 года.
Panasonic Energy является крупным производителем электромобильных аккумуляторов, ее главный клиент - Tesla Inc.
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