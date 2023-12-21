Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8614 RUR   0.0188 GBR   2.1491 TRY   0.0584

Цена на нефть

20.12 $/bbl +/- WTI 74.22 +0.28 Brent 79.70 +0.47

Дальнее зарубежье 21.12.2023 19:10

Panasonic Energy отказалась от планов строительства завода по выпуску аккумуляторов в Оклахоме

Японская Panasonic Energy отказалась от планов строительства предприятия по выпуску аккумуляторов в американском штате Оклахома, которое должно было стать третьим для компании в Северной Америке.

Такое решение принято после "тщательного обсуждения" вопроса, сообщила Panasonic Energy, не вдаваясь в подробности.

В апреле этого года компания подписала соглашение с властями Оклахомы, в соответствии с которым она получила бы ряд субсидий в случае строительства завода. Предполагалось, что инвестиции в предприятие составят порядка $5 млрд.

Представитель Panasonic Energy заявил газете Nikkei, что компания "сфокусируется на стартовавшем ранее проекте предприятия в Канзасе и продолжит оценивать все возможности развития бизнеса в Северной Америке".

Завод в Канзасе, инвестиции в который составят $4 млрд, должен начать производство в марте 2025 года.

Panasonic Energy является крупным производителем электромобильных аккумуляторов, ее главный клиент - Tesla Inc.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, PANASONIC, ЗАВОД, ПЛАНЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az