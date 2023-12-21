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Финансы 21.12.2023 17:20

S&P подтвердило рейтинги азербайджанского Azer-Turk Bank

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings предприняло различные рейтинговые действия в отношении финансовых организаций, ведущих деятельность в Азербайджане.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно пресс-релизу агентства, S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента Azer-Turk Bank на уровне «B+/B», прогноз - «стабильный».

«Долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Azer-Turk Bank на уровне «B+/B» отражают, с одной стороны, в целом небольшую долю банка на внутреннем рынке и быстрый рост потребительского и ипотечного кредитования, ведущий к снижению капитала, а с другой - тот факт, что банк принадлежит государству, что положительно влияет на его репутацию и развитие бизнеса», подчеркивает агентство.

«Рейтинги также учитывают планируемые изменения в стратегии банка на ближайшие несколько лет», - обратили внимание в S&P.

В рейтинговом агентстве отметили, что «стабильный» прогноз по рейтингам Azer-Turk Bank на ближайшие 12 месяцев отражает наши ожидания того, что бизнес- и финансовый профили банка останутся стабильными на фоне реализации новой стратегии роста».

В S&P считают маловероятным позитивное рейтинговое действие в ближайшие 12 месяцев. «В более долгосрочной перспективе мы можем повысить рейтинги, если банк расширит свои позиции на внутреннем рынке, что, однако, потребует времени, сохраняя при этом показатели качества капитала и активов», - подчеркнули аналитики агентства.

Они же заметили, что могут снизить рейтинги в ближайшие 12 месяцев, «если новая стратегия банка окажет существенное давление на его капитализацию и качество активов».

S&P также подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента Kapital Bank на уровне «BB-/B», прогноз - «позитивный».

В S&P пояснили, что «долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Kapital Bank на уровне «BB-/B» отражают, с одной стороны, его устойчивые рыночные позиции в банковском секторе Азербайджана, особенно в сегменте розничного кредитования, ликвидный баланс и стабильную и диверсифицированную базу вкладчиков, а с другой - относительно небольшую клиентскую базу в международном контексте и растущую концентрацию портфеля потребительских кредитов».

«Позитивный» прогноз по рейтингам Kapital Bank отражает ожидания S&P того, что в ближайшие 12 месяцев его показатели прибыльности, качества активов и капитализации могут продолжить превосходить показатели большинства сопоставимых азербайджанских и иностранных банков.

В пресс-релизе отмечается, что рейтинговое агентство может повысить рейтинги в ближайшие 12 месяцев, «если Kapital Bank продолжит демонстрировать устойчивые финансовые результаты, стабильное качество активов, высокие запасы капитала, адекватную ликвидность и устойчивую рентабельность с учетом риска, соответствующие показателям сопоставимых банков с более высоким рейтингом».

В то же время прогноз может быть пересмотрен на «стабильный» в ближайшие 12 месяцев, «если быстрый рост банка окажет существенное давление на его капитализацию и качество активов и/или темпы генерации прибыли будут значительно отставать от темпов роста активов», предупредили в S&P.

S&P также повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента PASHA Bank с «B+» до «BB-» и подтвердило краткосрочный рейтинг банка на уровне «B», прогноз - «стабильный».

Повышение долгосрочных кредитных рейтингов PASHA Bank основано на мнении агентства о том, что повышение стабильности фондирования, обусловленное устойчивым объемом депозитов ОСГ и физических лиц, способствовало улучшению характеристик собственной кредитоспособности банка на протяжении последних нескольких лет».

«Мы также отмечаем, что продажа части доли банка в турецкой «дочке», ожидаемая в конце 2023 года – начале 2024 года, в сочетании с умеренным ростом кредитования и повышением прибыльности в 2023 году поддерживают коэффициент достаточности капитала банка с учетом риска, - заявляют аналитики. - Кроме того, качество активов банка улучшилось: доля кредитов с характеристиками стадии 3 по определениям МСФО снизилась до 5,4% общего объема кредитов PASHA Bank по сравнению с 6-7% в среднем по сектору на 30 сентября 2023 года (оценка)».

«В соответствии с нашим базовым сценарием мы ожидаем постепенного ухудшения качества активов в течение 24 месяцев по мере повышения зрелости кредитного портфеля банка и на фоне невысоких темпов экономического роста. Однако, мы считаем, что банк способен контролировать этот процесс», - добавили в рейтинговом агентстве.

«Стабильный» прогноз по рейтингам PASHA Bank отражает ожидания S&P «относительно того, что значительная рыночная доля в корпоративном сегменте азербайджанского банковского сектора, крупные запасы ликвидности, а также стабильная база депозитов клиентов будут поддерживать кредитное качество банка в ближайшие 12 месяцев», говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что рейтинговое агентство может понизить рейтинг PASHA Bank в ближайшие 12 месяцев «в случае ухудшения качества его активов, которое обусловит увеличение доли проблемных активов до уровня, значительно превышающего показатели сопоставимых азербайджанских финансовых организаций».

В S&P считают маловероятным позитивное рейтинговое действие в ближайшие 12 месяцев, «поскольку для этого банку потребуется продемонстрировать более высокие показатели прибыльности, капитализации и качества активов, чем у сопоставимых азербайджанских и иностранных банков, что не предусмотрено нашим базовым сценарием».

Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года. Основным акционером является Госслужба по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания «AzRe Tekrarsigorta» и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни «Qala Heyat Sigorta».

Kapital Bank является старейшим банком в Азербайджане и в настоящее входит в топ-3 банков страны по объему активов. Акционерами банка являются PASHA Holding (81,08%), PASHA Sigorta (7,52%), физические лица (11,4%).

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и входит в топ-3 банков страны по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица - PASHA Holding (56,82%) и ООО «Ador» (28,18%), а также одно физическое лицо - Ариф Пашаев (15%). Банк входит в структуру PASHA Holding.

Р.Керимов

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Тэги: БАНКИ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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