Яркие новинки в приложении Yelo

Многофункциональное мобильное приложение Yelo Bank теперь предлагает еще больше возможностей. С сегодняшнего дня в разделе «Платежи» доступны следующие сервисы:
Платежи за квартиру и домофон:благодаря приложению Yelo жильцы теперь могут удобно оплачивать счета за квартиру и домофон, экономя свое время. Эта функция доступна для клиентов Cyfral Baku, Domofon Servis, Grand Hayat, Domofon Smart Home, Nizami MKTIB, Guvenli MTK, Hayat Palace MTK и других предприятий сферы жилищно-коммунальных услуг.
Оплата услуг доставки:теперь в приложении Yelo можно быстро и безопасно оплачивать услуги различных служб доставки. Просто выберите нужную компанию в меню «Платежи».
Платежи по кредитам в магазинах:с приложением Yelo стало возможным осуществлять платежи по кредитам в таких магазинах, как Baku Electronics, Irshad, Karaca, Kontakt Home, Soliton.
Приложение Yelo позволяет быстро и безопасно выполнять важные финансовые операции всего в несколько кликов, избегая необходимости посещать банк. Кроме новых функций, приложение Yelo предлагает заказывать онлайн-кредиты и карты, отслеживать расходы и доходы 24/7, отправлять деньги по номеру мобильного телефона, осуществлять быстрые переводы на карты иностранных банков и многое другое. Насладитесь уникальным банковским опытом, загрузив приложение Yelo на свой смартфон: https://bit.ly/ylmbltb
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Yelo Bank – Яркий Банкинг!
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