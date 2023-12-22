Новогодняя кампания от AccessBank – 24 AZN в подарок новым клиентам

AccessBank, ваш местный европейский банк, добавляет дополнительные оттенки в новогоднюю атмосферу и запускает уникальную кампанию - "Потрать 23 AZN в 2023 году и заработай 24 AZN в 2024 году". Новым клиентам кредитной карты OK, желающим выиграть новогодние подарки, AccessBank впервые предоставляет денежное вознаграждение.
В соответствии с условиями кампании, клиентам, которые станут обладателями кредитной карты OK и потратят единовременно минимум 23 AZN до конца 2023 года, будет начислено одноразовое вознаграждение в размере 24 AZN до окончания второй недели 2024 года.
Кампания активна с 19 декабря по 31 декабря.
Получить подробную информацию о кампании и преимуществах кредитной карте ОК, а также заказать можно перейдя по ссылке: https://www.accessbank.az/az/private/creditcard/ok-kart/
Преобрести карты можно также в филиалах банка, информацию о которых можно полчить по ссылке https://www.accessbank.az/ru/our-bank/service-networks/.
Следует отметить, что филиалы банка Азадлыг, Бинагади, Нариманов и Локбатан функционируют также по субботам.
AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 32-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 18 – в регионах и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.
Для получения более подробной информации об услугах банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайтwww.accessbank.azи страницы банка в социальных сетях (Facebook,Instagram,LinkedIn). ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.
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