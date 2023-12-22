Агентство наземного транспорта планирует создать TIR-парк в Азербайджане

ПЮЛ «Агентство наземного транспорта Азербайджана» отбирает компанию для проведения концептуальных исследований с целью создания на территории страны грузового автотранспортного парка (TIR-парка) на основе государственно-частного партнерства. Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», компании, желающие принять участие в конкурсе, должны представить свои предложения до 25 января 2024 года. Стоимость участия в тендере – 250 манатов. Тендерная процедура состоится 26 января 2024 года. Срок выполнения работ - 4 месяца. Контактное лицо: Абдул Халыглы, vilayat.abdulxaliqli@ayna.gov.az, (012)566-52-58 Н.Аббасова

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