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Транспорт и связь 22.12.2023 17:02

Агентство наземного транспорта планирует создать TIR-парк в Азербайджане

ПЮЛ «Агентство наземного транспорта Азербайджана» отбирает компанию для проведения концептуальных исследований с целью создания на территории страны грузового автотранспортного парка (TIR-парка) на основе государственно-частного партнерства.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», компании, желающие принять участие в конкурсе, должны представить свои предложения до 25 января 2024 года.

Стоимость участия в тендере – 250 манатов.

Тендерная процедура состоится 26 января 2024 года.

Срок выполнения работ - 4 месяца.

Контактное лицо: Абдул Халыглы, vilayat.abdulxaliqli@ayna.gov.az, (012)566-52-58

Н.Аббасова

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Тэги: TIR, ПАРК, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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