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Транспорт и связь 23.12.2023 09:45

Китайская BYD построит свой первый европейский завод по выпуску электромобилей в Венгрии

Китайская BYD Co., один из крупнейших в мире производителей электромобилей, планирует открыть свой первый завод на территории Европы в венгерском городе Сегед, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Строительство завода станет "одной из крупнейших инвестиций в экономической истории Венгрии" и позволит создать тысячи новых рабочих мест, цитирует Associated Press пост министра в соцсети Facebook.

Мэр Сегеда Ласло Ботка отметил, что город был выбран среди других конкурентов благодаря удобному географическому положению и хорошей логистике. Сегед расположен на границе с Сербией и рядом с железной дорогой, которая была построена совместно с Китаем в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

В Венгрии уже работают несколько крупных заводов по производству литий-ионных батарей для электромобилей, в том числе принадлежащие корейской Samsung и китайской CATL.

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Тэги: КИТАЙ, ВЕНГРИЯ, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ЗАВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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