Китайская BYD построит свой первый европейский завод по выпуску электромобилей в Венгрии

Китайская BYD Co., один из крупнейших в мире производителей электромобилей, планирует открыть свой первый завод на территории Европы в венгерском городе Сегед, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Строительство завода станет "одной из крупнейших инвестиций в экономической истории Венгрии" и позволит создать тысячи новых рабочих мест, цитирует Associated Press пост министра в соцсети Facebook.
Мэр Сегеда Ласло Ботка отметил, что город был выбран среди других конкурентов благодаря удобному географическому положению и хорошей логистике. Сегед расположен на границе с Сербией и рядом с железной дорогой, которая была построена совместно с Китаем в рамках инициативы "Один пояс - один путь".
В Венгрии уже работают несколько крупных заводов по производству литий-ионных батарей для электромобилей, в том числе принадлежащие корейской Samsung и китайской CATL.
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