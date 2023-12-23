Киргизия и Таджикистан согласовали еще почти 12 км госграницы

Правительственные делегации Киргизии и Таджикистана согласовали еще около 12 км государственной границы, работа по демаркации продолжается, сообщает в субботу пресс-служба киргизского кабмина.
"В период с 17 по 23 декабря в городе Бустон Согдийской области Таджикистана состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы, в ходе которой согласовано 11,88 километра", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится в Киргизии.
Протяженность границы между двумя республиками составляет 972 км. По данным на декабрь, Киргизия и Таджикистан согласовали более 90% общей границы, сообщал глава киргизского Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.
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