В Киргизии заявили о сотрудничестве со спецслужбами Таджикистана для недопущения терактов, подобных произошедшему в «Крокус-Сити холле»

Глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев выразил надежду, что сотрудничество со спецслужбами Таджикистана поможет в борьбе с терроризмом.

"Могу подтвердить порядочность спецслужб Таджикистана, их борьба с террористическими и экстремистскими организациями идет неустанно. Надеюсь, совместные усилия спецслужб братских стран не допустят реализации преступных целей так называемых псевдоисламистов", - написал Ташиев в субботу на своей странице в соцсетях.

Ташиев добавил, что Киргизия скорбит о жертвах теракта в "Крокус-Сити холле". "У террористов нет национальности, неуместно обвинять в произошедшем целую нацию, идя на поводу у террористов, заинтересованных в разжигании межнациональной розни и антимигрантских настроений в России", - заявил глава киргизской спецслужбы.

Теракт в концертном зале "Крокус-Сити холл" в Красногорске произошел 22 марта. Несколько вооруженных мужчин открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, более 180 пострадали. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).