Nar провел встречу с представителями торговой сети

Состоялась ежегодная итоговая встреча представителей Nar и дилерской сети, предоставляющей услуги этого мобильного оператора клиентам по всей стране. На встрече были представлены показатели продаж, нововведения и успехи, достигнутые Nar в 2023 году.
Также было отмечено, что в результате обеспечения высокого уровня удовлетворенности клиентов и политики доступных цен, Nar увеличил число новых абонентов и общие показатели продаж. Кроме того, в 2023 году обновленные дилерские магазины Nar были успешно представлены абонентам в городах Баку, Гянджа, Гедабей, Геранбой, Гейгель, Кюрдамир, Лачин, Мингячевир, Нефтчала, Габала, Шеки, Шарур, Товуз и Зардаб.
Во встрече приняли участие специальные представители Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе и Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах. Официальные лица проинформировали присутствующих о деловой среде, созданной в Восточно-Зангезурском экономическом районе, и бизнес-потенциале освобожденных территорий.
В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.
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