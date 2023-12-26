AstraZeneca покупает китайскую Gracell за $1,2 млрд

Шведско-британская AstraZeneca договорилась о покупке китайской биофармацевтической Gracell Biotechnologies за $1,2 млрд, говорится в пресс-релизе AstraZeneca.
AstraZeneca выплатит $1 млрд сразу и еще $200 млн при достижении определенной регуляторной цели.
Закрытие сделки ожидается в первом квартале следующего года. Благодаря ей шведско-британская компания рассчитывает укрепить позиции в области клеточной терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.
Gracell станет 100%-ным дочерним предприятием AstraZeneca с операциями в Китае и США.
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