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Бизнес и законодательство 26.12.2023 21:12

AstraZeneca покупает китайскую Gracell за $1,2 млрд

Шведско-британская AstraZeneca договорилась о покупке китайской биофармацевтической Gracell Biotechnologies за $1,2 млрд, говорится в пресс-релизе AstraZeneca.

AstraZeneca выплатит $1 млрд сразу и еще $200 млн при достижении определенной регуляторной цели.

Закрытие сделки ожидается в первом квартале следующего года. Благодаря ей шведско-британская компания рассчитывает укрепить позиции в области клеточной терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Gracell станет 100%-ным дочерним предприятием AstraZeneca с операциями в Китае и США.

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Тэги: МИР, ФАРМАЦЕВТИКА, КОМПАНИИ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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