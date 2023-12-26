Залужный: ситуация в 2024 году будет отличаться, ВСУ все для этого делают

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уверен в том, что 2024 год будет отличаться, подчеркнув, что для этого делается все необходимое
"Могу вас заверить в том, что 2024 год, именно военный, будет отличаться от 2023-го. Мы, во всяком случае, все для этого делаем. К сожалению, должен констатировать, что противник от нас не отстает. Вы видите, что происходит. Особенно последние дни идет мощное противостояние на уровне применения технологий, прежде всего. Но мы не сбавляем в этом набор", - сказал главком на пресс-конференции во вторник.
Отдельно Залужный поблагодарил Минобороны за поддержку всех технологических "прорывов", которые были предложены.
"Я думаю, у нас все получится. Я в этом уверен", - заявил главнокомандующий ВСУ.
Он подчеркнул, что 2024 год "не просто будет отличаться, он должен отличиться, иначе нас ждет то, о чем я писал в статье (статья для The Economist - ИФ-У) ".
"Соответственно, мы эти проблемы нашли, и нашли уже где-то 90% уже решений тех вопросов, которые нужно будет обязательно решить, чтобы в следующем году действовать более эффективно и самое главное - сохранить людей. Над этим работаем. С нами абсолютно согласились наши партнеры, которые также интересовались этим вопросом", - заверил Залужный.
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