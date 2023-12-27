В Бакинской высшей школе нефти прошла информационная сессия по устойчивому развитию

Бакинская высшая школа нефти SOCAR (БВШН) провела инфосессию на тему «Введение в устойчивое развитие» с целью повышения осведомленности студентов в области устойчивого развития и оказания им помощи в приобретении новых знаний в этой сфере.
В ходе инфосессии, проведенной старшим преподавателем кафедры химической инженерии БВШН Натаван Самедовой, студенты получили информацию о концепции, целях и важности устойчивого развития. В рамках сессии также состоялись детальные обсуждения.
Было отмечено, что Бакинская высшая школа нефти уделяет особое внимание повышению знаний студентов в этой области, и что в этом направлении регулярно проводятся работы.
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