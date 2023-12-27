Владельцы Visa NeoKart заработают 24% КЭШБЭК во всех маркетах!

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Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, представляет новогоднюю кампанию «Заработай кэшбэк во всех маркетах» для держателей карт Visa Neokart.
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Если вы еще не являетесь держателем NeoKart, приходить в банк не нужно. Достаточно оформить заказ онлайн, и карту доставят вам домой бесплатно.
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