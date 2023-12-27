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27.12.2023 15:43

Владельцы Visa NeoKart заработают 24% КЭШБЭК во всех маркетах!

Не думайте о новогодних расходах! Делайте больше покупок, вступайте в 2024 год с кэшбэком 24%!

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, представляет новогоднюю кампанию «Заработай кэшбэк во всех маркетах» для держателей карт Visa Neokart.

В рамках акции 29, 30, 31 декабря клиенты, осуществляющие оплату картой Visa NeoKart, при покупках во всех маркетах нашей страны, получат 24% КЭШБЭК!

Если вы еще не являетесь держателем NeoKart, приходить в банк не нужно. Достаточно оформить заказ онлайн, и карту доставят вам домой бесплатно.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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