В массовом ДТП в Турции погибли как минимум 10 человек, десятки пострадали

По меньшей мере 10 человек погибли, почти 60 пострадали в результате столкновения семи транспортных средств на северо-западе Турции, сообщает в четверг Daily Sabah.
Авария произошла в муниципалитете Сакарья в четверг утром. Пострадали, в том числе, три автобуса и грузовик. На месте происшествии работают жандармерия, медики, пожарные, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и дорожные бригады. Пострадавших доставили в ближайшие больницы.
Движение в сторону Стамбула на шоссе было временно перекрыто.
Асадов и Мишустин обсудили актуальные вопросы азербайджано-российского торгово-экономического сотрудничества
Налоговая служба Азербайджана оптимизировала свою структуру
Вопрос анклавов будет решаться в процессе делимитации и демаркации между Азербайджаном и Арменией – глава Центра
НПЗ STAR в январе-октябре импортировал свыше 9,3 млн т нефти
Наблюдательный совет SOCAR одобрил создание компании «SOCAR Green»
ЛУКОЙЛ в 2023г начал добычу нефти на месторождении Грайфера на Каспии
AMADA в 2023 году приняла решение о санкциях за 7 нарушений антидопинговых правил
Apple возобновляет продажи двух моделей «умных» часов, приостановленные ранее по решению ITC
Мировой рынок ПК вырастет на 8% в 2024г на фоне интеграции с ИИ - Canalys
ГААД получит 1,2 млн манатов на капремонт автодороги в Гусарском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на капремонт автодороги в Гейчайском районе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Владельцы Visa NeoKart заработают 24% КЭШБЭК во всех маркетах!
В Бакинской высшей школе нефти прошла информационная сессия по устойчивому развитию
AccessBank и BlueOrchard: новый этап развития с кредитом на $10 млн для поддержки малого бизнеса в Азербайджане
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности