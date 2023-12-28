В массовом ДТП в Турции погибли как минимум 10 человек, десятки пострадали

По меньшей мере 10 человек погибли, почти 60 пострадали в результате столкновения семи транспортных средств на северо-западе Турции, сообщает в четверг Daily Sabah.

Авария произошла в муниципалитете Сакарья в четверг утром. Пострадали, в том числе, три автобуса и грузовик. На месте происшествии работают жандармерия, медики, пожарные, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и дорожные бригады. Пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Движение в сторону Стамбула на шоссе было временно перекрыто.