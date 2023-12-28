Число транспортных средств ABADA, участвующих в международных перевозках, в 2021-2023гг выросло в 5 раз - генсек

Число транспортных средств Азербайджанской международной ассоциации автомобильных перевозчиков (ABADA), участвующих в международных перевозках, в 2023 году составило около 12 тыс., что в 5 раз больше чем в 2021 году, заявил генсек ABADA Кянан Гурбанов.

«Количество транспортных средств, участвующих в международных автомобильных перевозках в Азербайджане, составило 11 960 единиц. Следует отметить, что в 2021 году это число составило примерно 2 400», - сказал Гурбанов в четверг на пресс-конференции.

При этом он отметил, что число перевозок выросло на 13,9%.

По его словам, по сравнению с 2022 годом за 9 месяцев 2023 года доля национальных перевозчиков на международных рынках увеличилась на 9 процентных пунктов.

За отчетный период, отметил Гурбанов, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем перевозок через третьи страны, осуществленных перевозчиками Азербайджана, увеличился в 2 раза.

Х.Насирзаде