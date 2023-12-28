Eni начала поставку газа на первый плавучий СПГ завод в Конго в рамках проекта с ЛУКОЙЛом

Итальянская Eni начала поставку газа на первый в Конго плавучий СПГ завод (FLNG) Tango, пришвартованный в конголезских водах.
"Поставка газа была осуществлена в рекордно короткие сроки - всего через двенадцать месяцев после принятия окончательного инвестиционного решения", - говорится в сообщении Eni.
"Это ключевая веха для проекта Congo LNG", - отмечает компания.
"После завершения этапа ввода в эксплуатацию Tango FLNG произведет свою первую партию сжиженного природного газа к первому кварталу 2024 года, включив Республику Конго в список стран - производителей СПГ", - добавляет Eni.
Установка Tango FLNG имеет мощность по сжижению около 1 млрд кубометров в год (BCMA) и пришвартована рядом с плавучим хранилищем Excalibur (FSU) с использованием конфигурации split mooring (раздельная швартовка), впервые реализованной на плавучем терминале СПГ.
В рамках проекта Congo LNG планируется увеличить запасы участка Marine XII и вывести мощности по сжижению газа на плато примерно в 4,5 млрд куб. м в год за счет поэтапного развития. В настоящее время строится второй плавучий СПГ завод мощностью около 3,5 млрд куб. м в год, производство на котором начнется в 2025 году. Весь объем производимого СПГ будет реализовываться Eni.
Eni работает в Конго уже 55 лет и активно занимается разработкой газовых ресурсов страны. В настоящее время компания поставляет газ Центральной электростанции Конго (CEC), которая обеспечивает 70% мощностей по производству электроэнергии в стране.
Лицензионный участок Marine XII площадью 571 кв. км расположен на континентальном шельфе Республики Конго в 20 км от берега. Глубина моря там составляет 20-90 м. В пределах участка открыто пять месторождений, доказанные и вероятные запасы (2P) которых оцениваются в 1,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента, по данным международного независимого аудита. В 2015 году в эксплуатацию введены месторождения Nene и Litchendjili.
"ЛУКОЙЛ"в 2019 году купил у New Age M12 Holdings Limited 25%-ю долю участия в Marine XII за $800 млн. В проекте, где оператором выступает Eni (65%), также участвует государственная компания Societe Nationale des Petroles du Congo с долей 10%.
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