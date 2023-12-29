Совокупное состояние 500 богатейших людей мира выросло в 2023г на $1,5 трлн

Совокупное состояние 500 богатейших людей планеты в 2023 году увеличилось на $1,5 трлн, первое место в рейтинге Bloomberg Billionaires вернул себе глава Tesla Inc. Илон Маск.
Состояние Маска в этом году выросло на $95,4 млрд благодаря подъему стоимости акций Tesla на 105% (в 2 раза) и достигло $232,393 млрд. В результате он обошел французского миллиардера Бернара Арно, занявшего первую строчку в рейтинге годом ранее.
Арно возглавляет и контролирует крупнейшего мирового производителя товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA. Общий спад в мировой экономике и снижение спроса на люксовые товары ограничили подъем стоимости акций LVMH, бумаги компании в текущем году подорожали на 8,4%.
В настоящее время состояние Маска превышает состояние Арно ($178,979 млрд) более чем на $50 млрд.
Основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос увеличил свое состояние в этом году на $70 млрд, и в настоящее время оно находится примерно на одном уровне с Арно.
Состояние основателя Microsoft Corp. Билла Гейтса в 2023 году увеличилось до $140,511 млрд, бывшего гендиректора Microsoft Стива Балмера - до $130,529 млрд. Гейтс и Балмер замыкают первую пятерку в рейтинге Bloomberg Billionaires.
Индийский миллиардер и владелец Adani Group Гаутам Адани потерял $37,3 млрд по итогам 2023 года в результате обвинений со стороны Hindenburg Research в рыночных манипуляциях и мошенничестве с отчетностью.
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