Совершайте благотворительные выплаты через приложение Yelo

Новое инновационное обновление в YeloBank! Теперь благотворительные и гуманитарные выплаты можно осуществлять прямо через мобильное приложение Yelo, которое значительно расширило свои функции. В числе поддерживаемых благотворительных организаций - «Детские деревни SOS», «QızılAypara», и «Ümidyeri».

Главная цель этого нововведения - сделать процесс благотворительности более доступным и оперативным для клиентов. Пользователи приложения Yelo могут вносить свой вклад в общественное благо всего за несколько секунд. Для этого достаточно выбрать раздел «Благотворительность и помощь» в меню «Платежи», указать организацию и сумму пожертвования. Процесс платежа быстрый, безопасный и снабжен мгновенным подтверждением.

Возможности Yelo App не ограничиваются этим. С его помощью вы можете выполнять множество банковских операций 24/7: заказывать кредиты и карты, осуществлять внутренние и международные денежные переводы, контролировать свои расходы и доходы и многое другое. Скачайте приложение Yelo сейчас и насладитесь всеми его преимуществами:https://bit.ly/ylmbltb



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