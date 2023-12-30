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СНГ 30.12.2023 19:15

Число погибших в результате обстрела Белгорода выросло до 14

Число погибших в результате обстрела ВСУ по Белгороду выросло до 14-ти, еще 108 человек пострадали, уточнили в пресс-службе МЧС РФ в субботу.

"По уточненной информации, погибли 12 взрослых и двое детей, пострадали 108, из которых 15 детей", - говорится в сообщении.

Днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. Ранее в пресс-службе МЧС сообщали о гибели 10 человек и о 45 пострадавших.

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Тэги: БЕЛГОРОД, ЖЕРТВЫ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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