Число погибших в результате обстрела Белгорода выросло до 14

Число погибших в результате обстрела ВСУ по Белгороду выросло до 14-ти, еще 108 человек пострадали, уточнили в пресс-службе МЧС РФ в субботу.

"По уточненной информации, погибли 12 взрослых и двое детей, пострадали 108, из которых 15 детей", - говорится в сообщении.

Днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. Ранее в пресс-службе МЧС сообщали о гибели 10 человек и о 45 пострадавших.