Вступают в силу новые квоты и добровольные сокращения добычи ОПЕК+

ОПЕК+ начинает 2024 год со слегка измененными квотами на добычу, добровольными сокращениями отдельных стран-участниц, без Анголы, но с Бразилией, которая пока не будет участвовать в сокращениях.
На заседании в конце ноября 2023 года были сохранены решения, принятые в июне, лишь слегка изменены квоты на добычу для трех стран - Анголы, Конго и Нигерии. Страны ОПЕК+, согласно установленным квотам, могли бы добывать 40,5 млн баррелей в сутки.
Однако в конце декабря Ангола объявила о том, что покинет ОПЕК, то есть официальная квота станет 39,4 млн б/с.
В то же время, ряд стран ОПЕК+, согласно принятому в июне решению, добровольно сокращают свою добычу на 1,66 млн б/с: из них по 500 тыс. б/с пришлось на лидеров сделки - Россию и Саудовскую Аравию. Всего в добровольном сокращении приняли участие: Казахстан (78 тыс. б/с), Оман (40 тыс. б/с), ОАЭ (144 тыс. б/с), Кувейт (128 тыс. б/с), Ирак (211 тыс. б/с), Алжир (48 тыс. б/с).
Плюс эти же страны дополнительно снижают свою добычу еще на 2,2 млн б/с на первый квартал 2024 года, отмечал ОПЕК. Однако, все вышеперечисленные страны снизят именно добычу - в целом на 1,7 млн б/с, а Россия сократит экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. б/с.
Так, Саудовская Аравия в I квартале 2024 года снизит добычу дополнительно на 1 млн б/с, Ирак -223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с и Оман - на 42 тыс. б/с.
Россия продлит и углубит свои действующие ограничения на экспорт. До конца 2023 года действует ограничение в 300 тыс. б/с на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года. На I квартал 2024 года Россия углубит это сокращение еще на 200 тыс. б/с - до 500 тыс. б/с, при этом на 300 тыс. б/с будут сокращены поставки нефти, на 200 тыс. б/с - нефтепродуктов.
Таким образом, без учета Анголы официальная квота на добычу ОПЕК+ на 2024 год составляет 39,4 млн б/с, с учетом добровольных сокращений - 37,8 млн б/с, а на первый квартал - 36,1 млн б/с (без вычитания российского экспорта).
По данным МЭА, с учетом Мексики, которая не участвует в сокращениях, но ее добыча включена в общую квоту ОПЕК+, в ноябре 2023 года добывали 37,9 млн б/с.
Добыча, ноябрь 2023 (МЭА)Разрешенный уровень добычи, 2023гРазрешенный уровень добычи, 2024гС учетом добровольных сокращений.
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