Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС

Саудовская Аравия официально присоединилась к содружеству БРИКС. Об этом сказано в сообщении государственного телеканала "Аль-Ихбария" в соцсети X.

"Официально началось полноправное членство королевства в группе БРИКС, куда входят Россия, Китай и другие страны, что укрепляет его позиции в мире",- говорится в материале.

По итогам 15-го саммита в августе главы стран БРИКС согласовали список государств, которые вступят в организацию 1 января 2024 года: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. 29 декабря президент Аргентины Хавьер Милей направил письма президенту Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых отклонил приглашение сторон стать участником объединения.