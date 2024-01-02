Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 71.65 -0.12 Brent 77.04 -0.11

Дальнее зарубежье 02.01.2024 23:15

Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС

Саудовская Аравия официально присоединилась к содружеству БРИКС. Об этом сказано в сообщении государственного телеканала "Аль-Ихбария" в соцсети X.

"Официально началось полноправное членство королевства в группе БРИКС, куда входят Россия, Китай и другие страны, что укрепляет его позиции в мире",- говорится в материале.

По итогам 15-го саммита в августе главы стран БРИКС согласовали список государств, которые вступят в организацию 1 января 2024 года: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. 29 декабря президент Аргентины Хавьер Милей направил письма президенту Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых отклонил приглашение сторон стать участником объединения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, БРИКС


Похожие новости


Эр-Рияд желает развивать отношения с БРИКС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az