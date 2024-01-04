Xerox планирует уволить свыше 3 тыс. человек в рамках реорганизации

Американская Xerox Holdings, производящая принтеры и копировальную технику, намерена сократить штат сотрудников на 15%, или более чем на 3 тыс. человек, в рамках реорганизации бизнеса.
Как говорится в пресс-релизе компании, реорганизация направлена на повышение эффективности бизнес-модели и диверсификацию источников выручки в пользу ИТ-услуг.
Увольнения состоятся в первом квартале 2024 года.
Кроме того, Xerox сообщила, что компанию покинули глава американского подразделения Джоан Коллинс и главный директор по продуктам Трейси Козел.
Акции Xerox в среду рухнули на 12%. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 2,7%, до $2,22 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 10,3%.
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