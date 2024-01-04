Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

03.01 $/bbl +/- WTI 72.70 +2.32 Brent 78.25 +2.36

Бизнес и законодательство 04.01.2024 11:16

Xerox планирует уволить свыше 3 тыс. человек в рамках реорганизации

Американская Xerox Holdings, производящая принтеры и копировальную технику, намерена сократить штат сотрудников на 15%, или более чем на 3 тыс. человек, в рамках реорганизации бизнеса.

Как говорится в пресс-релизе компании, реорганизация направлена на повышение эффективности бизнес-модели и диверсификацию источников выручки в пользу ИТ-услуг.

Увольнения состоятся в первом квартале 2024 года.

Кроме того, Xerox сообщила, что компанию покинули глава американского подразделения Джоан Коллинс и главный директор по продуктам Трейси Козел.

Акции Xerox в среду рухнули на 12%. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 2,7%, до $2,22 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 10,3%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, XEROX, УВОЛЬНЕНИЯ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Xerox хочет сделать HP предложение о покупке - WSJ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az