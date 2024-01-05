Хорватская JANAF подписала рекордный транспортный контракт с NIS на 10 млн тонн нефти

Оператор нефтепроводной системы Хорватии JANAF заключил договор с сербской NIS (контролируется российской "Газпром нефтью") на транспортировку 10 млн тонн нефти (+/- 10%) на период до 31 декабря 2026 года.

Данный контракт с NIS является рекордным по объему, уточняет JANAF. "В новом 2024 году JANAF продолжает гарантировать безопасность поставок и бесперебойную работу всем пользователям нефтепровода и системы хранения, а новый контракт является еще одним показателем того, что JANAF признан стратегическим энергетическим партнером", - говорится в сообщении хорватской компании.

Как сообщалось, в конце 2022 года компании заключили контракт на транспортировку около 6,2 млн тонн нефти на период до конца 2024 года.

Сербия добилась освобождения от пятого пакета санкций Евросоюза и может импортировать нефть для компании NIS по трубопроводу Jadranski Naftovod, или JANAF.

JANAF эксплуатирует магистральные нефтепроводы страны и часть нефтепровода "Адрия", осуществляет транспортировку нефти из порта и терминала Омишаль (о.Крк) для хорватских и зарубежных нефтеперерабатывающих заводов в Восточной и Центральной Европе.

NIS является единственной компанией в Сербии, занимающейся разведкой и добычей углеводородов, ей принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, cеть АЗС НК представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии и составляет более чем 400 АЗС. За первое полугодие 2023 года общий объем добычи нефти и газа составляет 571 тыс. условных тонн, на НПЗ переработано почти 2 млн тонн нефти.

"Газпром нефть", находящаяся под санкциями ЕС, имеет долю в сербской компании NIS в 50%, 6,15% NIS принадлежит "Газпрому". Еще 29,87% акций NIS находится в собственности республики Сербия, остальное - у миноритарных акционеров.