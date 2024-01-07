Перу рассчитывает на сотрудничество с Азербайджаном в энергетике - посол в Баку

Перу рассчитывает на сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере, заявил новый посол Перу в Баку Сесар Аугусто де лас Касас Диас (Cesar Augusto de las Casas Diaz).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял верительные грамоты Диаса, сообщает сайт главы государства.
В ходе встречи посол отметил хороший потенциал для развития отношений в энергетической сфере, особенно учитывая успехи, достигнутые Азербайджаном в этой области.
По его словам, Перу имеет опыт охраны в археологии и памятников культуры, и отметил наличие возможностей для сотрудничества в этом направлении.
«В ходе беседы стороны отметили важность увеличения товарооборота между Азербайджаном и Перу, активизации экономических отношений, а также в этой связи констатирована необходимость установления связей между деловыми кругами двух стран», - отмечается в информации.
На встрече также состоялся обмен мнениями по инвестициям, определению инвестиционных проектов, представляющих взаимный интерес, взаимных визитов делегаций двух стран.
Б.Рустамбеков
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